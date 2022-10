Stand: 12.10.2022 16:00 Uhr Von Straße gedrängt: Mann in Krankenfahrstuhl fällt in Kanal

In Winsen im Landkreis Harburg ist ein Mann in einem Krankenfahrstuhl von einem Autofahrer von der Straße abgedrängt worden und in einen Kanal gefallen. Der 60-Jährige habe sich dabei nicht verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach fuhr er auf einer Straße, als ihm ein Auto entgegenkam, das so weit auf der Gegenfahrbahn fuhr, dass der Krankenfahrstuhl-Fahrer ausweichen musste. Der Autofahrer sei einfach weitergefahren. Stattdessen hielt ein Radfahrer an, der den Mann ans Ufer zog. Den Krankenfahrstuhl, eine Art elektrischer Rollstuhl mit einem Lenker, hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehr geborgen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

