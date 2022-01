Stand: 07.01.2022 14:03 Uhr Vogelgrippe: Lüchow-Dannenberg ordnet Stallpflicht an

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg erlässt ab Montag wieder eine Stallpflicht für Geflügel. Alle Halter müssen ihre Tiere dann wieder in geschlossenen Ställen halten oder in solchen, in die keine Wildvögel eindringen können. Daneben sind bis auf weiteres die Bio-Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Grund dafür ist, dass zuletzt in den umliegenden Landkreisen bei mehreren verendeten Wildvögeln das Vogelgrippevirus nachgewiesen worden ist.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.01.2022 | 08:00 Uhr