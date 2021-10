Stand: 13.10.2021 19:58 Uhr Visselhövede: Junge Mutter nach Tod ihres Babys verurteilt

Nach dem Tod eines Säuglings kurz nach der Geburt ist eine junge Mutter am Mittwoch vom Landgericht Braunschweig verurteilt worden. Zum genauen Strafmaß und der Begründung des Urteils könne aber nichts mitgeteilt werden, sagte ein Gerichtssprecher. Die Staatsanwaltschaft hatte der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alten Angeklagten vorgeworfen, nach der Geburt im Elternhaus in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) nichts unternommen zu haben, so dass das Kind wegen mangelnder Luftzufuhr starb. Der Tatvorwurf lautete Tötung durch Unterlassen. Die Angeklagte sollte im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.10.2021 | 07:30 Uhr