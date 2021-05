Vermisste aus Bispingen: Polizei findet Kinderleiche Stand: 18.05.2021 12:30 Uhr Auf der Suche nach einer vermissten Elfjährigen hat die Polizei an der B3 im Heidekreis eine Kinderleiche entdeckt. Noch ist nicht bekannt, ob es sich dabei um das Mädchen aus Bispingen handelt.

Dies werde nun untersucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag. Polizisten suchen Lilli Marie L., seitdem ihre Mutter und ihr Bruder am Sonntag tot in ihrem Wohnhaus entdeckt wurden. Der kurz darauf festgenommene Freund der Mutter schweigt bislang zu den Vorwürfen. Der 35-Jährige sitzt wegen des Verdachts auf zweifachen Mord in Untersuchungshaft. Ein mögliches Motiv ist bislang nicht bekannt. Auch sonst nennt die Polizei keine Details.

Polizei veröffentlicht Fotos

Die Ermittler suchen seither mit Fotos von Lilli Marie L. und dem Auto des Verdächtigen nach dem Mädchen. Am Montag befragte die Polizei zudem 150 Haushalte, auch Spürhunde und ein Tornado der Bundeswehr waren im Einsatz, um die Elfjährige zu finden. Heute sollten weitere Bewohner aus dem Wohnort der Familie sowie Menschen aus dem Umfeld des Verdächtigen befragt werden.

Mutter und Sohn in Haus entdeckt

Die Leichen der 35 Jahre alten Mutter und ihres Sohnes wurden am Sonntag in ihrem Wohnhaus entdeckt. Beide wiesen Spuren von Gewalteinwirkung auf, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Noch am selben Tag sei der Lebensgefährte der Getöteten in Schneverdingen festgenommen worden.

Jederzeit zum nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2021 | 13:00 Uhr