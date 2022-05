Stand: 17.05.2022 14:52 Uhr Ursache für Brand auf Übungsplatz war wohl Selbstentzündung

Der Brand auf einem Truppenübungsplatz in Wendisch-Evern (Landkreis Lüneburg) ist nach Angaben der Bundeswehr durch Selbstentzündung verursacht worden. Die bei einer Übung vom Montag eingesetzte Schein- oder Signalmunition sei nicht Auslöser des Brandes gewesen, sagte ein Sprecher des Landeskommandos Niedersachsen am Dienstag. Das Feuer auf dem StandortübungsplatBundeswez habe etwa 20.000 Quadratmeter erfasst. Für die teilnehmenden Soldaten bei der Übung habe keine Gefahr bestanden. Den Angaben nach brachten am Montag etwa 200 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Der Einsatz habe etwa bis Mitternacht gedauert. Am Dienstag kontrollierten noch sechs Feuerwehren das Gelände. Erst Ende vergangener Woche hatte es im Emsland ein Feuer auf einem Bundeswehrgelände gegeben.

