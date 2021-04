Stand: 02.04.2021 09:17 Uhr Unterkunft für Asylbewerber in Buxtehude abgebrannt

Im Landkreis Stade ist in der Nacht zu Freitag eine Asylbewerber-Unterkunft fast komplett ausgebrannt. Laut Polizei konnten alle 16 Bewohnerinnen und Bewohner das Haus in Buxtehude unverletzt verlassen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Bewohner wurden vorübergehend im Stadthaus in Buxtehude untergebracht. Sie sollen jetzt auf andere Wohnungen verteilt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2021 | 10:00 Uhr