Stand: 29.04.2022 08:22 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Fleestedt

In Fleestedt im Landkreis Harburg haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale gesprengt. Personen sind dabei nach Angaben der Polizei nicht verletzt worden.

Der Schaden am Gebäude sei aber so groß, dass die Filiale voraussichtlich mehrere Tage geschlossen bleiben müsse. Die Ermittler suchen zwei Personen, die mit einem dunklen Auto geflüchtet sein sollen und bittet um Hinweise. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von drei Wochen, dass in der Gemeinde Seevetal ein Geldautomat gesprengt wurde. Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen hat sich im ersten Quartal 2022 im Vergleich zu 2021 verdreifacht. Einen Grund dafür sieht das LKA in den Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie im Vorjahr.

29.04.2022