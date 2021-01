Stand: 25.01.2021 08:22 Uhr Umweltvertägliche Antibiotika: Leuphana sucht Hersteller

Die Universität Leuphana in Lüneburg hat biologisch abbaubare Antibiotika entwickelt und sucht dafür jetzt einen Hersteller. Die Forscher haben nach eigenen Angaben Patente für zwei Wirkstoffe erhalten. Damit die Medikamente in klinischen Studien getestet und auf den Markt gebracht werden können, suchen sie ein Pharmaunternehmen als Partner, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Projekt wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert. Laut DBU können herkömmliche Antibiotika in Kläranlagen nur schwer aus dem Abwasser herausgefiltert werden.

