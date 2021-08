Stand: 28.08.2021 09:30 Uhr Umweltschützer protestieren in Stade gegen A20-Bau

Ein Bündnis aus Initiativen und Umweltschutz-Organisationen will heute gegen den Ausbau der Küstenautobahn A20 protestieren. Die Aktion startet am Mittag am Stader Bahnhof und führt im Anschluss durch die Stadt. Für die Gegnerinnen und Gegner ist der geplante Ausbau der Autobahn das klimaschädlichste Projekt Deutschlands. Er zerstöre wertvolle Naturlandschaften. Die A20, die aus Brandenburg über Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bis Niedersachsen führen soll, endet derzeit kurz vor Bad Segeberg. Der neue Abschnitt soll von dort bis Westerstede (Landkreis Ammerland) gehen.

Der Landkreis Ammerland hatte die Räumung verfügt. Einem Eilantrag dagegen gab das Verwaltungsgericht Oldenburg statt. (05.07.2021)

