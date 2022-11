Stand: 01.11.2022 07:54 Uhr Uelzen: Stundenlange Suche nach angeblich vermisster Person

Mehr als 120 Einsatzkräfte sind am Wochenende an einer großen Suchaktion am Elbe-Seitenkanal in Uelzen beteiligt gewesen. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass ein Mensch in der Nähe der Brücke zur B71 ins Wasser gefallen sei und um Hilfe gerufen habe. Bei der rund dreistündigen Suche wurde die Person aber nicht gefunden. Ob der oder die Betroffene sich selber retten konnte, ist unklar. Da es nach Angaben der Polizei bislang keine Vermisstenanzeigen gegeben hat, wurden auch keine weiteren Nachsuchen durchgeführt.

