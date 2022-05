Stand: 17.05.2022 15:34 Uhr Telenovela aus Lüneburg: Rote-Rosen-Fantag erneut abgesagt

Darauf hatten sich bestimmt schon viele Fans der Telenovela gefreut, aber: Der Rote-Rosen-Fantag auf dem Studiogelände in Lüneburg wird auch in diesem Jahr wieder wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das hat die Produktionsfirma am Dienstag mitgeteilt. Eigentlich war der Fantag für Mitte Juni geplant. Zur Begründung heißt es: Die Inzidenzzahlen gehen leider nicht in dem Maße zurück wie erhofft und liegen weiterhin über denen des Vorjahres. Der Fantag müsse daher zum Schutz der Gäste und Mitarbeitenden ein weiteres Mal ausfallen.

