Stand: 18.02.2020 11:21 Uhr Teil von Truppenübungsplatz wird Industriegebiet

Das Verteidigungsministerium hat zugestimmt, dass auf einem Teil des Nato-Truppenübungsplatzes in Bergen ein Industriegebiet entstehen kann. Über eine entsprechende Aussage des SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil berichtet NDR 1 Niedersachsen. Klingbeil, der seinen Bundestagswahlkreis im Heidekreis hat, hatte zusammen mit Bad Fallingbostels Bürgermeisterin Karin Thorey (parteilos) über mehrere Jahre immer wieder in Berlin darum gebeten. Auch der Rat der Stadt Bad Fallingbostel hat laut Klingbeil mittlerweile einen Grundlagenvertrag genehmigt. Dies seien wichtige Schritte, als nächstes könne die Stadt konkrete Gespräche mit den Vertretern der Einwohner in Oerbke führen, so der Bundestagsabgeordnete.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.02.2020 | 13:30 Uhr