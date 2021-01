Schwertransporter bringt Siedlungshaus ins Freilichtmuseum Stand: 30.01.2021 16:09 Uhr Auf den Bundesstraßen 75 und 3 im Landkreis Harburg ist dieses Wochenende ein seltener Umzug zu sehen. Ein 50er-Jahre-Bau wird per Schwertransport ins Freilichtmuseum am Kiekeberg gebracht.

Seit Mitte der Woche ist das Siedlungshaus aus Tostedt in Bewegung. Zunächst haben Experten es am Mittwoch mithilfe von hydraulischen Pressen angehoben, auf einem Transportfahrzeug mit eigenem Antrieb positioniert und von dort auf den Schwertransporter geladen, wie das Museum mitteilte. Am Freitag stand der acht Meter breite Tieflader einen Tag auf der B75 bei Kakensdorf. Grund war laut Museum eine Pause für die Fahrer. Der Verkehr wurde währenddessen über die angrenzenden Parkplätze umgeleitet. Sonnabend ging es dann auf den 22 Achsen weiter Richtung Rosengarten. "Der Wetterumschwung ist eine echte Herausforderung", wie Polizeisprecher Jan Krüger sagte. Die verschneiten Straßen hätten zunächst geräumt werden müssen. Am Abend sollte das Haus das Museumsgelände erreichen.

Siedlungshaus wird Teil der "Königsberger Straße"

Einen derart aufwendigen Transport organisiert das Museum nicht zum ersten Mal. Für das Projekt "Königsberger Straße. Heimat in der jungen Bundesrepublik", baut es einen Straßenzug mit fünf Originalgebäuden auf. Das erste war den Angaben zufolge vor zwei Jahren eine Tankstelle aus den 50er-Jahren, im vergangenen Jahr kam ein Siedlungsdoppelhaus hinzu. Am Sonntag soll dann der Ziegelbau aus Tostedt auf seinen neuen Keller gesetzt werden. Das Besondere an dem Haus ist laut Museum, dass es nahezu im Originalzustand sei. Nach dem Bau 1955 sei es bis 1963 erweitert und danach nicht mehr verändert worden. Errichtet hat es seinerzeit ein Ehepaar, das aus Ostpreußen in die Region geflohen war.

Weitere Informationen Fertighaus aus den 60ern wird Museumsstück Das Gebäude wurde in Winsen abgebaut. Im Freilichtmuseum am Kiekeberg soll es Teil einer Ausstellung werden. (21.08.2019) mehr Landleben damals im Museum am Kiekeberg Ein Rundgang durch das Freilichtmuseum bei Hamburg ist abwechslungsreich und bietet viele Möglichkeiten, selbst aktiv werden. Dabei kann es manchmal auch nass werden. mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Lüneburg | 29.01.2021 | 09:30 Uhr