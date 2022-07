Stand: 11.07.2022 14:08 Uhr Schwarzarbeit: Razzien in Lüneburg und Tostedt

Zollbeamte und Steuerfahnder haben in Lüneburg und Tostedt (Landkreis Harburg) zwei Wohngebäude durchsucht. Bei der Aktion am vergangenen Donnerstag ging es um den Verdacht, dass mithilfe von Scheinfirmen zahlreiche Arbeitnehmer schwarz beschäftigt wurden, sagte ein Zollsprecher am Montag. Durchsucht wurden demnach auch zwölf weitere Objekte - in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Ermittler sprechen von insgesamt acht Verdächtigen. In Lüneburg und Tostedt wurden laut dem Sprecher Papiere und elektronische Speichermedien beschlagnahmt, an den anderen Einsatzorten fanden die Beamten auch Munition, einen Schlagring und mehr als 400.000 Euro Bargeld.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.07.2022 | 13:30 Uhr