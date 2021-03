Stand: 16.03.2021 11:23 Uhr Schnelltest-Zentren gehen nach und nach an den Start

In Niedersachsen werden nach und nach kostenlose Corona-Schnelltest-Angebote aufgebaut. Am Dienstag haben Testzentren in Vechta sowie in Lohne und Dinklage (Landkreis Vechta) ihren Betrieb aufgenommen. In Hittfeld (Landkreis Harburg) und Peine können sich Bürgerinnen und Bürger bereits seit Montag testen lassen. In Peine nutzten zum Start 80 Menschen das Angebot. In vielen anderen Regionen wird noch mit Betreibern verhandelt, etwa in der Region Hannover. Auch in den Landkreisen Lüneburg, Stade und im Heidekreis sind Testzentren geplant. Das Angebot soll einmal die Woche für alle kostenlos sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.03.2021 | 09:30 Uhr