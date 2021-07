"Rote Rosen": Nicole Ernst als neue "Rose" Katrin Zeese Stand: 28.07.2021 11:09 Uhr Am vergangenen Wochenende wurde in der Lüneburger Innenstadt bereits der neue Vorspann gedreht für die 19. Staffel der ARD Telenovela "Rote Rosen". Jetzt sind die neuen Darsteller vorgestellt worden.

Im Mittelpunkt steht wie immer zum Start einer neuen Staffel die neue Hauptdarstellerin. Und das ist diesmal Nicole Ernst. Die neue "Rose" hat unter anderem Rollen in Serien wie "Um Himmels Willen", "In aller Freundschaft", "Der Staatsanwalt", "Nord Nord Mord", "Tatort", "Soko Wismar", und "Polizeiruf 110" gespielt. In "Rote Rosen" ist die 48-Jährige eine Koma-Patientin, die wieder zurück ins Leben kehrt.

Zurück ins Leben nach sieben Jahren Koma

"Meine Figur heißt Katrin und die ist bei einem Brand vor sieben Jahren in ein Koma gefallen", erzählte Ernst dem NDR in Niedersachsen. "Und diese sieben Jahre sind natürlich weitergelaufen und ich wache jetzt auf und muss schauen, was ist los." Das heißt für die Figur Katrin Zeese: Der Ehemann hat mit der besten Freundin eine neue Familie gegründet, die Tochter ist ihr fremd geworden, die beruflichen Träume sind zerstört. Doch es gibt Lichtblicke - zum Beispiel den charmanten Physiotherapeuten Leo, gespielt von Daniel Hartwig.

Staffel 19 mit 170 Folgen

Die 19. Staffel "Rote Rosen" hat 170 Folgen. Die Dreharbeiten dafür laufen bis Frühjahr 2022, die Ausstrahlung beginnt Mitte Oktober. "Rote Rosen" ist seit 2006 montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten zu sehen.

