Stand: 01.08.2022 10:49 Uhr Region Lüneburg: Noch viele freie Lehrstellen

Am Montag ist das neue Ausbildungsjahr gestartet und laut Handwerkskammer und Arbeitsagentur gibt es in der Region Lüneburg noch viele freie Plätze. Die meisten unbesetzten Lehrstellen gebe es in den Bereichen Einzelhandel, Büromanagement und Verkauf. Das gilt auch fürs Handwerk: Die Handwerkskammer zählt im Bezirk Braunschweig-Lüneburg-Stade insgesamt 380 freie Lehrstellen. Dabei seien in diesem Bereich die Karrierechancen so gut wie nie, sagte ein Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.08.2022 | 09:30 Uhr