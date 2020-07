Stand: 03.07.2020 15:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Razzia gegen Rechtsextreme: Ex-Reservist im Fokus

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg geht gegen mindestens fünf mutmaßliche Rechtsextreme vor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zur Stunde durchsucht sie neun Objekte in Wriedel (Landkreisen Uelzen), Rinteln und Bückeburg (Landkreis Schaumburg) sowie in Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) und Minden (Nordrhein-Westfalen). "Wir ermitteln wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz", bestätigte eine Behördensprecherin. Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit einem Ex-Reservisten der Bundeswehr, bei dem eine Liste mit Namen und Adressen von 17 Politikern gefunden worden war.

Ex-Reservist hat Kontakt zu vier mutmaßlich Rechtsextremen

Die Verdächtigen sollen Kontakt zu dem mutmaßlich rechtsextremen 50 Jahre alten ehemaligen Unteroffizier der Reserve haben. Die Bundeswehr hatte den Ex-Reservisten am vergangenen Freitag wegen der Liste und zwei Chats mit Rechtsextremen entlassen. Staatsschutz und Landeskriminalamt haben die Ermittlungen nach dem Rauswurf aus der Truppe übernommen. Sie stellten unter anderem das Mobiltelefon des Mannes sicher.

