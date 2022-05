Stand: 11.05.2022 10:24 Uhr Polizei findet bei 55-jährigem Uelzener mehrere Waffen

Die Polizei in Uelzen hat in der Wohnung eines 55-Jährigen mehrere Waffen gefunden und ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach Polizeiangaben hatte er in der Nacht zu Dienstag mit einer Kleinkaliber-Waffe betrunken auf seinem Grundstück um sich geschossen. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den 55-Jährigen zum Ausnüchtern in Gewahrsam und durchsuchten am Morgen darauf seine Wohnung. Dabei stellten sie weitere Waffen sicher. Zumindest für die Kleinkaliber-Waffe fehle dem 55-Jährigen die nötige Erlaubnis, so die Polizei.

