Neunjähriger auf Heimweg angefahren: Schwere Verletzungen Stand: 24.11.2022 19:19 Uhr In Drochtersen-Buschhörne im Landkreis Stade ist es am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 3 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein neunjähriger Junge erlitt dabei schwere Verletzungen.

Das Kind war aus einem Schulbus, der mit Warnblinklicht an der Haltestelle hielt, ausgestiegen und hatte dann hinter dem Bus die Straße überquert. Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr an dem Bus vorbei und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie erfasste den Jungen mit ihrem Auto. Der Junge

mit einem Bremer Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt. Die Kreisstraße wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.11.2022 | 06:00 Uhr