Neue Verteidigungsministerin besucht Heer in Munster Stand: 07.02.2022 12:58 Uhr Die neue Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist in Munster (Heidekreis) zu einem Antrittsbesuch eingetroffen. Mit dabei ist auch SPD-Chef Lars Klingbeil, der dort seinen Wahlkreis hat.

Geplant ist, dass sich Lambrecht auf dem Truppenübungsplatz Munster eine Gefechtsübung anschaut. Laut Bundeswehrangaben will sich die Ministerin zudem darüber informieren, wie sich das Heer auf Aufgaben im Zusammenhang mit internationalen Bündnisverpflichtungen vorbereitet. Vor dem Hintergrund der Spannungen in Osteuropa und der Ukraine-Krise hat dies aktuelle Bezüge.

VIDEO: Russisches Säbelrasseln: Marine-Manöver auf der Ostsee (6 Min)

Ministerin übergibt fünf neue Panzer

Vorgesehen ist auch, dass die SPD-Politikerin fünf neue Leopard-2-Kampfpanzer offiziell an die Truppe übergibt. Dass bei der Bundeswehr Mangel an funktionstüchtigen Panzern herrscht, war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema. Die Schwächen der Bundeswehr wolle Lambrecht nicht ausklammern, hieß es im Vorfeld ihres Besuchs. Defizite gebe es zum Beispiel auch bei der Digitalisierung der Streitkräfte und bei der Führungsfähigkeit.

Munster ist mit rund 6.000 Soldatinnen und Soldaten der größte deutsche Heeresstandort. Derzeit sind rund 200 Soldatinnen und Soldaten aus Munster in Litauen unterwegs. Sie helfen dort, die NATO-Ostflanke zu sichern.

