Naturschützer: Küstenautobahn gefährdet bedrohte Tierarten

Graues Mausohr, Moorfrosch, Pirol - diese ohnehin schon bedrohten Tierarten sehen Gegner der geplanten Autobahn 20 durch das Projekt noch einmal stärker gefährdet. Darauf machen die Initiativen und Umweltverbände gegen die A20 anlässlich des Tages des Artenschutzes am Dienstag aufmerksam. In einer Mitteilung der Gegner heißt es, die sogenannte Küstenautobahn sei das umweltschädlichste Projekt des gesamten Bundesverkehrswegeplans. Für die biologische Vielfalt seien großflächige, zusammenhängende Landschaften wichtig - die A20 würde diesen Schatz in der Region zerstören.

