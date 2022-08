Stand: 05.08.2022 11:19 Uhr Naturbad Wittfeitzen vorsichtshalber geschlossen

Das Gesundheitsamt Lüchow-Dannenberg hat das Waldbad in Wittfeitzen vorsichtshalber geschlossen. Grund dafür ist, dass bei Wasserproben Anfang der Woche eine mikrobiologische Belastung entdeckt wurde. Mit einer zweiten Probe aus dem Gewässer in der Gemeinde Waddeweitz im Landkreis Lüchow-Dannenberg soll das jetzt überprüft werden. Aufgrund von Blaualgen sind derzeit auch der Badestrand am Gartower See sowie der Laascher See gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserqualität