Stand: 19.07.2022 09:15 Uhr Nach Evakuierung auf Elbe: Fähre "Liinsand" wieder unterwegs

Auf der Elbe ist die Fähre "Liinsand" zwischen Stade und Hamburg wieder planmäßig im Einsatz. Am Wochenende hatte es einen Schaden an der Rudermaschine gegeben. Passagiere und Besatzung mussten von Feuerwehr und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) von Bord geholt werden. Am Montag konnte der Schaden nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen repariert werden.

Weitere Informationen Fähre "Liinsand" auf der Elbe evakuiert Wegen eines Ruderschadens trieb der Katamaran manövrierunfähig im Wasser. 21 Personen wurden von Bord an Land gebracht. (18.07.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.07.2022 | 09:30 Uhr