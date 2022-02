Stand: 27.02.2022 13:45 Uhr Müggenburg: Unbekannte rauben Mann in dessen Haus aus

Im Lüchower Ortsteil Müggenburg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann in seinem eigenen Haus ausgeraubt worden. Der 59-Jährige sei von drei unbekannten maskierten Tätern überrascht worden, so die Polizei. Aussagen des Opfers zufolge war einer der Unbekannten mit einer Pistole bewaffnet. Der 59-Jährige sagte zudem aus, die Täter hätten Gewalt angewendet und ihn mit dem Tod bedroht. Er habe ihnen daraufhin 20.000 Euro in bar ausgehändigt. Die Unbekannten flohen zu Fuß mit dem Geld, bislang fehlt von ihnen jede Spur. Die Polizei Lüchow bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05841) 12 20 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.02.2022 | 06:30 Uhr