Stand: 07.10.2022 15:00 Uhr Maskenmuffel: Klinikum Lüneburg erwägt Besuchsverbot

Seit dem 1. Oktober ist das Tragen einer FFP2-Maske in Kliniken Pflicht, auch beim Besuch im Patientenzimmer. Doch offenbar hält sich nicht jeder daran. Das Klinikum Lüneburg hat Besucherinnen und Besucher noch einmal aufgefordert, die Maskenpflicht zu befolgen. Andernfalls müsse man wieder über ein generelles Besuchsverbot nachdenken, teilte das Klinikum mit. Derzeit würden einige Besucherinnen und Besucher ihre Maske im Patientenzimmer abnehmen. Dadurch hätten sich vergangene Woche nachweislich zwei Patienten mit dem Coronavirus angesteckt, so das Klinikum. Es habe in der Folge weitere Fälle unter den Patientinnen und Patienten sowie beim Personal gegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus