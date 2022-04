Stand: 11.04.2022 10:32 Uhr Lüneburg soll umweltfreundlichen Radweg bekommen

Am Kurpark in Lüneburg beginnen heute die Bauarbeiten für einen Fahrradweg. Das Besondere: Das verbaute Material ist recycled und besteht aus Beton abgerissener Häuser, Ziegeln, Sand und Kies, der anderswo nicht mehr gebraucht wird. 400 Meter lang soll der neue Radweg werden. Kosten soll er der Stadt Lüneburg derweil nichts: Die Firma testet das Bauverfahren auf eigene Kosten. Am Ende soll der Radweg nicht nur klimafreundlicher sein, sondern auch Regenwasser versickern lassen und anders als Asphaltwege keine Oberflächen versiegeln.

