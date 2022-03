Stand: 25.03.2022 08:42 Uhr Lüneburg: Fußgänger läuft auf Fahrbahn und wird von Lkw erfasst

Im Landkreis Lüneburg ist am Donnerstag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben war der junge Mann gegen 16.30 Uhr unvermittelt vor einen auf der Landesstraße 216 zwischen Lüneburg und Reppenstedt herannahenden Lkw gelaufen. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, sein Fahrzeug erfasste den jungen Mann. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Die Landesstraße war bis in die frühen Abendstunden für die Unfallaufnahme gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.03.2022 | 06:30 Uhr