Stand: 22.03.2022 07:43 Uhr Landkreis Harburg schafft künstliche Inseln für Brutvögel

Der Landkreis Harburg hat in zwei Seen künstliche, schwimmende Inseln für seltene Vogelarten geschaffen - rechtzeitig zum Beginn der Brutsaison. Im Steller See und im Junkernfeldsee sollen Flussseeschwalbe, Sand- oder Flussregenpfeifer und Austernfischer neue Brutplätze finden. Der Landkreis hat sie in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lebensraum Elbe hat die Maßnahme zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Harburg entwickelt. Früher fanden die Vögel genug Brutplätze, nahezu alle Flüsse hatten ausgedehnte Kies- und Sandbänke sowie zahlreiche kleine Inseln. Durch den Ausbau der Flüsse, durch Deiche, Stauswehre sind diese sicheren Nistplätze vielerorts verschwunden.

