Landkreis Harburg baut neue Unterkünfte für Geflüchtete

Es kommen wieder mehr Menschen auf der Flucht in die Region. Der Landkreis Harburg baut deshalb neue Unterkünfte in Meckelfeld und Hittfeld für insgesamt knapp 200 Menschen. Der verstärkte Zuzug liegt unter anderem an dem Krieg in der Ukraine - aber bereits im vergangenen Jahr musste der Landkreis Harburg nach eigenen Angaben Unterkünfte unter anderem in Moisburg, Jesteburg und Tostedt erweitern.

