Stand: 21.05.2019 18:46 Uhr

Landkreis Celle: Unbekannter erschießt Wolf

Im Landkreis Celle bei Hermannsburg ist am Montag ein Wolf von einem Unbekannten erschossen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft Niedersachsen, am Dienstag. Das tote Tier sei von Fußgängern gefunden worden.

Abschuss kann mit Gefängnis bestraft werden

Der Abschuss von Wölfen ist eine Straftat. Sie kann mit einer hohen Geld- und sogar einer Gefängnisstrafe geahndet werden. In diesem Jahr sind in Niedersachsen insgesamt zwölf Wölfe tot aufgefunden worden. In Niedersachsen leben derzeit 21 Wolfsrudel in freier Wildbahn.

Streitpunkt Wolf: Jäger gegen Tierschützer Hallo Niedersachsen - 16.05.2019 19:30 Uhr Wer schießt die Problemwölfe in Niedersachsen? Im Landkreis Nienburg liegen die Nerven blank. Jäger und Wolfsschützer geraten dort immer wieder aneinander.







3,05 bei 19 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Rodewalder Wolf: Abschussgenehmigung reloaded Zum dritten Mal ist die Abschussgenehmigung für den Rodewalder Leitwolf verlängert worden. Bereits seit Ende Januar versuchen Jäger, den Rüden zu erlegen - ohne Erfolg. (14.05.2019) mehr Protest gegen Wölfe: Tierhalter entzünden Feuer Der Leitwolf des Rodewalder Rudels ist noch immer nicht abgeschossen worden. Weidetierhalter aus dem Landkreis Nienburg machten am Freitag ihrem Unmut darüber mit Mahnfeuern Luft. (10.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.05.2019 | 16:30 Uhr