Stand: 02.05.2025 15:15 Uhr Lüchow: Autofahrer auf der Flucht fährt auf Polizistin zu

Bei einer Verfolgungsfahrt ist eine Polizistin in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) am Donnerstag nur knapp unverletzt davongekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein 33-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in Sachsen-Anhalt entzogen und es auf seiner Flucht bis nach Lüchow geschafft. Hier sei er auf die 26 Jahre alte Frau zugefahren, die durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte. Laut Polizei konnte der Fahrer gestellt werden, als er anschließend in einem Kreisverkehr einen Unfall baute. Er hatte demnach keinen Führerschein und die Beamten fanden in seinem Auto Betäubungsmittel. Das Ergebnis eines angeordneten Bluttests steht den Beamten zufolge noch aus.

