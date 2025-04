Stand: 30.04.2025 16:01 Uhr Sich selbst angeschossen? Polizei findet Waffen und Drogen in Wohnung

Die Polizei hat in Lüneburg die Wohnung eines 39-Jährigen durchsucht und mehrere Waffen sowie etwa 100 Cannabis-Pflanzen gefunden. In der Nacht zu Mittwoch war zunächst nur der Rettungsdienst alarmiert worden, die Rettungskräfte riefen dann aber auch die Polizei hinzu. Der Mann sei durch einen Schuss an der Wade verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Die Beamten halten es für möglich, dass sich der Mann versehentlich selbst angeschossen haben könnte. In der Wohnung entdeckten sie den Angaben zufolge zunächst eine Schusswaffe unter einem Sofa. Danach fanden die Beamten in den übrigen Räumen weitere Schusswaffen, Messer und einen Schlagring sowie die Cannabis-Pflanzen und Anbau-Utensilien. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann.

