Stand: 02.05.2025 08:32 Uhr Seevetal: Gemeinde entfernt von Anwohnern abgelegte Findlinge

Die Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg) will große Steine und Findlinge entfernen, die von Anwohnern auf öffentlichen Grünstreifen abgelegt werden und das Parken und Überfahren verhindern sollen. Wie eine Sprecherin mitteilte, sind die Hindernisse oft eine Gefahr. So könne es etwa zu Unfällen bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kommen, wenn Autos auf den Seitenstreifen ausweichen. Dabei entstehen den Angaben zufolge nicht selten teure Folgeschäden, für die die Gemeinde haften muss. Außerdem sei es für Mitarbeitende schwierig und zeitaufwendig, um die Steine herumzumähen. Gerade bei höherem Gras könne man die Hindernisse oft nicht sofort sehen, so Andreas Sofka, Leiter des Seevetaler Betriebshofes. Zahlreiche Rasenmäher seien bereits beschädigt worden. Die Steine werden laut Gemeinde unangekündigt entfernt und nicht eingelagert.

Weitere Informationen Viel mehr Besitzer betroffen: 253 Schottergärten müssen weichen Deutlich mehr Hausbesitzer müssen ihre Schottergärten umgestalten. Der Landkreis Emsland hat die Zahl um 162 erhöht. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min