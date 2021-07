Stand: 28.07.2021 11:03 Uhr Kulturelle Landpartie startet im Wendland

Mehr als 350 Ausstellungen, Theaterstücke, Konzerte und andere Aktionen - damit will die Kulturelle Landpartie (KLP) ab Mittwoch wieder Besucher ins Wendland ziehen. Corona-bedingt war das Kulturfestival vom Frühjahr auf den Sommer verschoben und vergangenes Jahr ganz abgesagt worden. Wegen Corona wird es kein großes Widerstandsfest in Gorleben geben - die Kulturelle Landpartie geht ursprünglich auf den Widerstand gegen die Atomanlagen in Gorleben zurück. Die Ausstellungsorte haben eigene Hygienekonzepte entwickelt, in vielen Bereichen besteht Testpflicht. Die KLP dauert bis zum 8. August.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.07.2021 | 06:00 Uhr