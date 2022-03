Keine Spiele am Sonntagmittag: Stadion Buxtehude gesperrt Stand: 17.03.2022 15:30 Uhr In Buxtehude gibt es Streit um das Jahnstadion. Lärm-Beschwerden einer Anwohnerin haben dazu geführt, dass das Stadion an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr nicht genutzt werden darf.

Der betroffene Verein, die Sportgemeinschaft Altkloster-Buxtehude, kann die Entscheidung nicht richtig nachvollziehen. Das Stadion stehe schließlich nicht erst seit gestern da und auch durch die Corona-Pandemie sei die Lärmbelastung in den vergangenen beiden Jahren deutlich geringer gewesen, sagte der Abteilungsleiter Fußball, Horst Richters, NDR Niedersachsen.

Verein könnten zusätzliche Kosten entstehen

Vor allem die Herrenmannschaften des Vereins seien betroffen, da ihre Heimspiele in der Regel genau in dieses Zeitfenster fallen. Wenn die Heimspiele jetzt verlegt werden müssten, könnten dem Verein auch Kosten entstehen, befürchtet Präsidentin Susanne von Arciszewski, die an den Verhandlungen mit der Stadt beteiligt war.

Jugendspiele standen ebenfalls zur Debatte

Die Ruhepause am Sonntag war ihr zufolge ein Kompromiss, denn zusätzlich stand noch im Raum, den Platz auch sonnabends zu sperren - zu dieser Zeit finden oft Spiele der Jugendmannschaften statt und die Kinder hätten schließlich durch Corona schon genug einstecken müssen, so Arcizewski. Von der Stadt Buxtehude gab es noch keine Stellungnahme.

