Jagdunfall? Jäger schießt Mann in Westervesede an

Am Dienstagmorgen ist ein Mann im Landkreis Rotenburg (Wümme) durch einen Schuss verletzt worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Rentner hatte gegen 7.30 Uhr einen Anbau seines Wohnhauses in Westervesede betreten und daraufhin einen lauten Knall gehört. Geschockt stellte der Mann fest, dass er im Hüftbereich eine blutende Wunde aufwies. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten zur Behandlung ins Rotenburger Krankenhaus. Die Kriminalpolizei stellte bei Ermittlungen auf dem Grundstück ein Projektil sicher. Nach Auskunft eines Experten des Landeskriminalamtes Niedersachsen handele es sich vermutlich um Jagdmunition. Die Beamten ermittelten in der Folge einen Jäger aus Nordrhein-Westfalen, dessen Schuss den Mann getroffen haben soll. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

