Hurricane: Mitarbeiter schläft im Zelt - und landet im Müll Stand: 24.06.2022 10:50 Uhr So unsanft wurde der 23-jährige Hurricane-Mitarbeiter wohl noch nie geweckt: Bei Aufräumarbeiten auf dem Festivalgelände bugsierte ein Baggerfahrer sein Zelt auf einen Anhänger - mitsamt dem Mann.

Wie die Polizei in Scheeßel im Landkreis Rotenburg mitteilte, ist das Missgeschick am Donnerstag passiert. Demzufolge hatte sich der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes nach seiner Nachtschicht auf dem Campingplatz des Security-Personals zum Schlafen in sein Zelt gelegt.

VIDEO: Staub statt Schlamm beim Hurricane Festival in Scheeßel (18.06.2022) (3 Min)

Polizei leitet Strafverfahren gegen Baggerfahrer ein

Dummerweise wurde das Zelt von einem Raupenbagger ergriffen, um es auf den Müll zu befördern. Der 23-jährige Baggerfahrer hatte sich vorher nicht vergewissert, ob sich noch jemand darin befand. Samt Zelt landete der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes also auf einem Müll-Anhänger. Laut Polizei in Scheeßel blieb er dabei aber unverletzt. Die Polizei leitete dennoch gegen den Fahrer des Baggers und einen weiteren Mitarbeiter jeweils ein Strafverfahren ein.

