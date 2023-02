Stand: 16.02.2023 16:25 Uhr Hollenstedt: Bewohnerin bei Brand in Heim schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Hollenstedt (Landkreis Harburg) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer von einem 89-jährigen Bewohner gegen 3 Uhr morgens in einem Zimmer im Obergeschoss absichtlich gelegt. Wegen des Rauchs mussten etwa 40 Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert werden. Sie wurden in Alten- und Pflegeheimen in der Umgebung untergebracht, sagt eine Sprecherin des Landkreises Harburg. Ein Flügel des Seniorenheims sei derzeit unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Ein Feuerwehrmann und eine Polizistin atmeten während der Löscharbeiten Rauchgase ein und mussten vor Ort behandelt werden.

VIDEO: Brand in Seniorenheim: Bewohnerin wird schwer verletzt (1 Min)

