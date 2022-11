Stand: 17.11.2022 08:28 Uhr Hitzacker soll besser vor Hochwasser geschützt werden

In Niedersachsen müssen zahlreiche Deiche erhöht werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Pegelstände in den kommenden Jahren neue Rekordwerte erreichen könnten. Für die Stadt Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat der zuständige Jeetzel-Deichverband nun ein Konzept vorgestellt. Demnach müssen die Spundwand und die Fluttore an der Elbe um einen Meter hoch gesetzt werden. Damit die Elbe dann noch zu sehen ist, müsse auch die Promenade erhöht werden. Kostenpunkt: Mindestens 22 Millionen Euro, schätzt der Verband. Der Planungsauftrag wird laut niedersächsischem Landesbetrieb für Küstenschutz europaweit ausgeschrieben.

