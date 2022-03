Stand: 07.03.2022 07:56 Uhr Häuslingen: Passanten retten Bewohner aus brennendem Haus

In Häuslingen im Heidekreis haben zwei Passanten ein Ehepaar aus seinem brennenden Haus gerettet. Laut Polizei hatten die Passanten am Sonntagabend das Feuer bemerkt und die Bewohnenden ins Freie gezogen. Dabei atmeten sie den Angaben zufolge selbst viel Rauch ein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit Löscharbeiten in Häuslingen beschäftigt. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.03.2022 | 07:30 Uhr