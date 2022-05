Stand: 24.05.2022 07:27 Uhr Großeinsatz im Krankenhaus Winsen: Mann verbarrikadiert sich

Ein Mann hat in der Nacht im Krankenhaus in Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Nach Angaben eines Sprechers hatte sich der 30-Jährige in einem Teil des Krankenhauses, in dem sich keine anderen Personen aufhielten, verbarrikadiert und damit gedroht, sich selbst etwas anzutun. Er war mit mehreren Messern bewaffnet. Nach gut drei Stunden konnten Spezialkräfte ihn dazu bewegen, die Messer abzulegen. Laut Polizei befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Verletzt wurde bei dem Großeinsatz niemand.

