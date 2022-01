Stand: 17.01.2022 12:25 Uhr Geflügelpest nachgewiesen: Stallpflicht im Landkreis Uelzen

Geflügel muss im Landkreis Uelzen ab sofort im Stall bleiben: Bei einer erlegten Wildgans in Bienenbüttel ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Darüber hinaus seien in der vergangenen Woche auch Fälle in den Landkreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg aufgetreten. Nachdem sie das Risiko neu bewertet haben, sind die Behörden nach eigenen Angaben zu dem Schluss gekommen, dass ein weiterer Ausbruch im Landkreis Uelzen nur durch eine sofortige Stallpflicht verhindert werden könne.

