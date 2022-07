Stand: 18.07.2022 10:22 Uhr Fähre "Liinsand" auf der Elbe evakuiert

Auf der Elbe im Landkreis Stade ist am Sonntagabend die Fähre "Liinsand" evakuiert worden. Laut Polizei war der Katamaran wegen eines Ruderschadens manövrierunfähig. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) brachten die 21 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Land. Ein Schlepper zog die "Liinsand" aus dem Fahrwasser. Das Boot liegt jetzt in einer Werft. Nach Angaben der Reederei fallen wegen des Schadens heute alle Fahrten zwischen Hamburg und Stade aus.

