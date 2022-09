Stand: 09.09.2022 11:20 Uhr Einige Orte haben schlechteres Internet als erlaubt

Die Bundesnetzagentur hat zum ersten Mal festgestellt, dass einige Haushalte mit schlechterem Internet und Telefon versorgt sind als erlaubt. Das betrifft mehrere Gemeinden in Niedersachsen. So seien unter anderem in den Gemeinden Halvesbostel und Brackel im Landkreis Harburg und in Stuhr im Landkeis Diepholz die Haushalte nicht so angebunden, wie es gesetzlich mindestens vorgeschrieben ist. Sie sollen nach Angaben von Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller möglichst bald schnelles Internet erhalten.

