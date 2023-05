ESC: Ex-Buchholzer "Danny" mit Voyager für Australien im Finale Stand: 12.05.2023 10:26 Uhr Für den Bürgermeister von Buchholz in der Nordheide, Jan-Hendrik Röhse (CDU), gab es vor dem Eurovision Song Contest (ESC) ganz besondere Grüße - und zwar von Daniel Estrin, genannt "Danny".

Der gebürtige Buchholzer ist Sänger der australischen Metalband Voyager, mit der er am Donnerstag im ESC-Halbfinale antrat - und sich für das Finale qualifiziert hat. Der Niedersachse startete mit seiner Band bereits 2022 beim australischen Vorentscheid und wurde Zweiter. Dieses Jahr wurde die Band mit ihrem Song "Promise" direkt nominiert.

ESC: Am Samstag geht es los

Australien nimmt an dem Musikwettbewerb teil, weil es in den frühen ESC-Jahren den Programmaustausch der Europäischen Rundfunkunion (EBU) unterstützt hat, Australien ist dort seit 1973 Mitglied. Am Samstag findet der 67. ESC in Liverpool statt. Austragungsort ist die M&S Bank Arena. Deutschland tritt in diesem Jahr mit der Dark-Rock-Band Lord of the Lost an.

