Camp Oerbke: Aus für Flüchtlingsunterkunft in Fallingbostel Stand: 28.10.2022 14:06 Uhr Die ehemalige britische Kaserne in Oerbke bei Bad Fallingbostel soll künftig von der Bundeswehr genutzt werden. Derzeit sind dort 1.800 Geflüchtete untergebracht.

Wie eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums NDR Niedersachsen bestätigte, soll das Gelände im Landkreis Heidekreis voraussichtlich ab 2024 von der Bundeswehr genutzt werden. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte im Sommer erstmals Gerüchte zu entsprechenden Plänen bestätigt. Eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde sagte, sie gehe nun davon aus, dass die Erstaufnahmestelle für Geflüchtete Ende März nächsten Jahres geschlossen wird.

Land wollte Kasernen in Oerbke länger nutzen

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich kürzlich per Brief an seinen Parteifreund Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt und um eine Verlängerung für die Nutzung des Geländes gebeten. Das hatte in Oerbke für Unmut gesorgt. Die Unterkunft ist seit Monaten überfüllt. Offiziell hat sie 1.200 Plätze, zurzeit sind dort 1.800 Menschen untergebracht. Zuletzt hatte es auch Konflikte zwischen der Bevölkerung und Geflüchteten gegeben. Bad Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider (SPD) sagte dem NDR, er sei beruhigt, dass nun klar sei, dass das Ankunftszentrum schließe. Sein Ort habe sich immer für die Geflüchteten engagiert - doch die Ungewissheit der vergangenen Wochen habe seinem Ort nicht gut getan.

