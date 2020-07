Stand: 30.07.2020 08:34 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Buxtehude: Razzia gegen mutmaßliche Schleuser

Die Bundespolizei geht unter anderem in Buxtehude im Landkreis Stade gegen mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande vor. Nach Angaben einer Sprecherin sind Einsatzkräfte in dem Zusammenhang in einer Wohnung im Einsatz. Die Bundespolizei durchsucht demnach aber auch in anderen Bundesländern derzeit Objekte. Die Verdächtigen sollen Ausweispapiere gefälscht haben. Weil der Einsatz noch läuft, will die Polizei erst im weiteren Verlauf des Tages weitere Details bekanntgegeben.

