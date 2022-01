Stand: 26.01.2022 11:06 Uhr Bremervörde: Jugendliche stehlen Auto für Spritztour

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eines Kfz-Händlers in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) einen Pritschenwagen aufgebrochen und mit ihm eine Spritztour durch den Landkreis Cuxhaven und wieder zurück nach Bremervörde unternommen. Nachdem die Polizei über die Fahrt der 16 und 17 Jahre jungen Männer informiert worden war, konnte eine Streifenbesatzung das Duo Ebersdorf ausfindig machen. Kurz vor dem Bahnübergang an der B495 stoppten die Beamten den gestohlenen Wagen und beendeten die Tour. Die Jugendlichen standen vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Sie mussten eine Blutprobe abgeben und wurden anschließend an die für sie Verantwortlichen übergeben.

