Stand: 29.08.2022 19:46 Uhr Auto rast in Altenheim: 91-Jährige schwer verletzt

Ein Auto ist in Lüneburg in das Wohnzimmer eines Seniorenheims gekracht und hat dort eine 91-Jährige in ihrem Sessel erfasst. Die Frau wurde bei dem Unfall am Montag schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach verlor die Fahrerin des Wagens beim Ausparken die Kontrolle. Das Auto habe aus unklarer Ursache von der Parklücke aus nach vorne beschleunigt, sei über den Parkplatz gefahren, habe dabei zwei Altkleidercontainer zur Seite gestoßen und sei dann stark beschleunigend über die angrenzende Straße gerast. Dort fuhr der Wagen laut Polizei durch eine Hecke, den Vorgarten der Seniorenwohnanlage sowie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung. Ein 75 Jahre alter Bewohner habe sich mit einem Hechtsprung unverletzt retten können. Die 91-Jährige wurde jedoch in ihrem Sessel von dem Auto erfasst. Die 60 Jahre alte Autofahrerin sei eingeklemmt und leicht verletzt worden.

